Lørdag søsatte Hjemmeværnsdistriktet projekt »Værn om Nordsjælland« med en parade for soldatene på Høvelte kaserne. Foto: Lars Bertelsen

Send til din ven. X Artiklen: Hjemmeværn savner frivillige Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Hjemmeværn savner frivillige

Nordsjælland - 09. april 2018 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På ti år er antallet aktive medlemmer af Hærhjemmeværnet i Nordsjælland halveret til omkring 500 personer. Det fører nu til, at Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland i løbet af det næste halve år reorganiserer sig ved at nedlægge seks lokale kompagnier i Gribskov, Helsingør, Sjælsø, Frederikssund, Gentofte-Lyngby og Hillerød-Helsingør - og i stedet samle alle kræfter på Høvelte kaserne i en række nye enheder - blandt andet et nyt fælles uddannelseskompagni.

- Faldet i antallet aktive er en landsdækkende tendens, og det er der en række forklaringer på. Hjemmeværnet står ikke så skarpt i folks bevidsthed som for 20 år siden, der er mange bud på folks fritid, og når der bliver færre folk, bliver der en større byrde at bære for de tilbageblevne - og det tærer på de frivillige soldater folk, siger distriktschef i Nordsjælland, major Kenneth Myrup til Frederiksborg Amts Avis.

Lørdag søsatte Hjemmeværnsdistriktet projekt »Værn om Nordsjælland« med en parade for soldatene på Høvelte kaserne.

- Vi er allerede trukket i arbejdstøjet for at gøre Hjemmeværnet i Nordsjælland klar til fremtiden. Vores ambition er at rekruttere 300 nye frivillige over de næste tre år, og derfor justerer vi systemet, så vi kan tage godt imod dem, siger Kenneth Myrup.