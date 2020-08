Hjemmearbejde: Vi savner kollegaerne

- Generelt er det gået bedre end forventet men efter et stykke tid, så begynder man at miste begejstringen, fordi man savner sine kolleger og relationerne på arbejdspladsen, fortæller Susanne Teglkamp.

For selv om mange har oplevet, at de arbejder meget mere effektivt og får løst opgaverne hurtigere blandt andet på grund af færre forstyrrelser og afbrydelser, så kan det mærkes på den samarbejdende kultur, når man ikke lige kan gå forbi hinandens skriveborde eller mødes over kaffekoppen.

- Kulturen på en arbejdsplads dannes jo i relationer sammen med andre, og mine undersøgelser viser, at samarbejdet i egen afdeling eller på tværs af afdelinger er blevet væsentlig mindre under corona, siger Susanne Teglkamp og uddyber:

- Det har den konsekvens, at man måske mangler nogle nuancer, når problemstillinger diskuteres eller at løsningerne ikke bliver helt så gode, fordi der ikke er andre øjne på en sag.

Erfaringerne fra tiden med coronaledelse viser derfor blandt andet, at lederne bør være opmærksomme på de faldgruber, der er, når flere medarbejdere arbejder hjemmefra. Det er for eksempel en god ide at holde tæt kontakt til medarbejderne, selv om de er gode til at arbejde alene.