Driftsmedarbejder Emil Weye Hansen fra Københavns Professionshøjskole er her netop ankommet til Nordsjællands Hospital med to vognfulde værnemidler til kampen mod coronavirussen. Foto: Emil Weye Hansen

Hjælp fra skole til hospital

- Vi har været rundt i alle hjørner for at finde værnemidler, fortæller skolens dekan Randi Brinckmann

Lægemiddelstyrelsen har advaret om, at Danmark risikerer er i fare for at løbe tør for værnemidler i kampen mod coronavirus. Styrelsen opfordrer alle til at spare så meget som muligt på for eksempel håndsprit og ansigtsmasker.