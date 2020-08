Hillerød satte rekord: 200 flere i job

Hillerød vokser og det gavner mange virksomheder og dermed beskæftigelsen.

Nordsjælland - 24. august 2020 kl. 04:47 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det gik godt for Hillerød, lige før alting forandrede sig, og Danmark lukkede ned på grund af coronakrisen. I første kvartal af 2020 var beskæftigelsen i Hillerød steget med 200 flere i job. Det viser tal fra Danmarks Statistik, som Dansk Erhverv har analyseret. Det seneste år er beskæftigelsen i Danmark steget med 0,2 procent eller 5000 fuldtidsbeskæftigede. I Hillerød har stigningen i første kvartal været 0.8 procent. Det er også gået godt i Fredensborg og Allerød med stigninger i beskæftigesen på henholdsvis 0,9 og 0,4 procent, mens Egedal og Halsnæs stort set har haft uændret beskæftigelse og de øvige kommuner i Nordsjælland har oplevet et fald.

- Hillerød, Allerød, Fredensborg og Egedal ser ud til at være godt rustet til den tilbagegang, man må forvente i de kommende kvartaler af 2020, mens de resterende kommuner stod svagere, inden coronakrisen for alvor satte sit præg på beskæftigelsen, vurderer seniorøkonom Kristian Skriver og studentermedhjælper Morten Wernersen fra Dansk Erhverv i analysen.

Inde i en stærk udvikling Nordeas områdedirektør for Erhverv i Hillerød, Jan Nielsen bekræfter, at det går godt i Hillerød trods krisen.

- Hillerød er inde i en meget stærk udvikling og tiltrækker mange virksomheder. Vi kan se, at mange af de lokale virksomheder har en flot vækst, og den kraftige vækst i Hillerød smitter naturligvis af på andre virksomheder og deres muligheder for at drive en god forretning, siger Jan Nielsen.

- Det er vores indtryk, at aktiviteten er rigtig høj i entrepenør- og håndværksvirksomhederne, og at detailhandelen er ved at komme rigtig flot i gang igen, ligesom mange liberale erhverv også er ved at være tilbage på et godt niveau. En del eksportvirksomheder og deres underleverandører mærker til gengæld den faldende efterspørgsel fra udlandet, siger han.

Nervøs for fremtiden Hos erhvervsorganisationen C4 i Hillerød er direktør Erik Helmer Pedersen også tilfreds med beskæftigelsesanalysen fra første kvartal men han er nervøs for, hvad der sker i de følgende kvartaler.

- Vi har et fundament, som ikke er stå let at vælte, når vi skal stå imod den krise, som vi ikke har st endnu, så selv om vi burde stå med armene over hovedet, så er vi klar over, at vi er i oprørte vande. Derfor har vi en kæmpe opgave foran os med at understøtte vores virksomheder og arbejdspladser, siger han.