Energinet skal undersøge muligheder for at udvide Energiø Bornholm , som kan blive et alternativ til den aftalte placering ud for Hesselø i Kattegat Foto Allan Nørregaard

Hesselø havvindmøller kan ende ud for Bornholm

Nordsjælland - 15. oktober 2021 kl. 04:00 Kontakt redaktionen

Af Jesper Sabroe

Hillerød

Vinden blæser ikke i retning af, at havvindmølleparken ved Hesselø, der skal kunne forsyne op til 1 million danskere med strøm, kommer til at stå som aftalt. Blød bund satte i sommer udbuddet på pause, i sidste uge blev der sat gang i finscreeninger i andre havområder, og nu har Energinet af Klima-, energi- og forsyningsministeren fået et nyt pålæg om at udvide de nuværende forundersøgelser ved Energiø Bornholm i Østersøen.

- Erfaringer fra andre havvindmølleprojekter viser, at det er hensigtsmæssigt at forundersøge et større område, fordi dele af arealerne måske viser sig ikke at kunne anvendes. Samtidig kan farvandet ved Bornholm være et relevant alternativ til Hesselø Havvindmøllepark, hvis den ikke kan realiseres, hedder det i en pressemeddelelse fra Energistyrelsen.

Energinet modtog tilladelsen til at starte forundersøgelserne den 22. juni 2021 og har derfor allerede skibe i søen for at undersøge havbund og miljøforhold i de områder ved Bornholm, hvor det er politisk besluttet at opstille havvind.

Udbuddet af Hesselø Havvindmøllepark er sat på pause efter, at forundersøgelserne har vist, at der er områder med blød bund, som kunne indikere mindre favorable forhold end oprindeligt forudsat i finscreeningen af området. Hvis det viser sig, at området ved Hesselø ikke kan bruges, skal den planlagte havvindmøllepark her placeres et andet sted.

Det blev med energiaftalen den 29. juni 2018 besluttet, at der skal bygges tre nye havvindmølleparker som næste skridt mod at opnå 100 procent vedvarende energi i elsystemet i 2030. Klimaaftalen vedtaget i Folketinget sidste år, satte 2027 som det år, Hesselø-møllen skulle være i drift.