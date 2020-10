Her står vinterens varme i stabel

I Gribskov sydøst for Ostrupgård, Naturstyrelsens nordsjællandske hovedsæde ved Gillelejevej, står lige nu en pæn store brændestabel. Nogle hundrede meter lang og fem meter i højden rummer den lidt over 3000 kubikmeter blandet træ.

- Det er træ, der er tyndet ud i eksisterende bevoksninger for at give de resterende træer plads til at vokse. Træet kommer fra en række skove i området. Vi kører ud af skoven og samler det her ved Ostrupgård, fordi her er en asfaltvej. På den måde kan vi skåne de almindelige skovveje, som er for bløde i vinterhalvåret. I løbet af vinteren vil træet efterhånden blive fliset direkte ned i lastbiler og kørt til varmeværkene i Gilleleje, Hillerød og Helsingør, fortæller han.