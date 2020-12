To robotter vasker sengene ved hjælp af højtryksdamp. Foto Nordsjællands Hospital

Her er det robotterne, der vasker senge og madrasser

Arbejdet med at klargøre hospitalssenge har hidtil været en manuel opgave, som har slidt på især skuldrene hos de serviceassistenter, der har haft opgaven. Men nu er der udsigt til en 100 procent automatisk proces.

Nordsjællands Hospital i Hillerød har netop taget Skandinaviens første fuldautomatiske sengevask med VDS-teknologi i brug. Det vil betyde ensartet høj hygiejne, brug af mindre vand, bedre arbejdsmiljø for medarbejderne i sengecentralen og ikke mindst mulighed for at teste den teknologi, som vil være en del af i det nye hospital, fortæller driftschef i Facility Management Afdeling, Jesper Brandt.