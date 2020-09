Se billedserie Asser Skude Foto Thomas Olsen Foto: Thomas Olsen

Her er de fire kandidater

Fir præster, to kvinder og to mænd kæmper om at blive ny biskop for Helsingør Stift

Nordsjælland - 02. september 2020 kl. 18:00 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Asser Skude Asser Skude er 50 år. Han er præst i Bellahøj og Utterslev og har tidligere været udsendt i Rotterdam og London af Den Danske Sømandskirke samt ledet et frivilligt, kristent projekt i missionshuset Bethesda i København.

Han står for en linje med at fastholde en konservative linje og har ingen ambitioner om at tillade andre liturgiformer på den faste plads om søndagen end den klassiske højmesseliturgi.

Han mener, at det væsentligste problem i Danmark i dag er, at kristendommen og kristne værdier er truet, mere end nogensinde før og at det bliver stadig mere vanskeligt at gennemføre et frit, kristent liv i Danmark.

Eva Holmegård Larsen Eva Holmegaard Larsen er 57 år. Hun har været præst i Helsingør Stift siden 1993, de sidste 22 år i Nødebo og Gadevang. Desuden er hun teologisk konsulent i stiftet.

Biskoppens rolle Biskoppen er stiftets øverste myndighed i kirkelige sager.





Der er en biskop i hvert stift, og dermed 10 biskopper i Danmark og en i Grønland.





Det er biskoppens ansvar at føre teologisk tilsyn med præsterne for at sikre, at præsternes virke hviler på det folkekirkelige grundlag.





Biskoppen fører også tilsyn med forretningsgangen i menighedsråd og provstiudvalg, og han eller hun er på en række områder klageinstans i forhold til deres afgørelser.





Biskoppen er også ansvarlig for fordelingen af præstestillinger i stiftet og skal give tilladelse til at dispensere fra ritualer og gudstjenesteordninger.





Hvis der kommer forespørgsler om lov til at bruge af kirken til andet end gudstjenester og kirkelige formål, er det også biskoppen, der skal give tilladelse.





Når en ny præst får sin første ansættelse i et sogn, er det biskoppen, der vier præsten til sit embede ved en ordination eller en præstevielse.





Biskoppen eksaminerer også de nye præster forud for ordinationen.





I liturgidebatten står hun på mellemvejen, men med en åbning til den frie. Sogne skal stadig med baggrund i menighedsrådets velbegrundede ønske, kunne gå nye og egne veje under en forsøgsordning.

Peter Birch Peter Birch er 58 år. Siden 2013 har han været provst i Gentofte Provsti, og desuden er han formand for Provsteforeningen.

Vil arbejde for, at folkekirken fortsat er en stærk, relevant ramme om vores tro, håb og kærlighed. Gennem en synlig og tydelig ledelse skal der skabes retning og rammer, så menighedsråd og præster får den støtte, de har brug for, når de skal løfte deres ansvar og opgaver.

Ser et af de væsentligste problemer i dag i den kollektive glemsomhed som udtrykt i sekularismen, der vil have os til at glemme tradition og ritualer, og i materialismen og forbrugerismen, der vil have os til at glemme medmennesket og vores efterkommere til fordel for »mine behov her og nu«.

Mener den eneste farbare vej er, at kirken inden for en fælles ramme får flere muligheder til at vælge nye salmer, musik og bønner. De centrale elementer i højmessen skal fortsat være fælles i folkekirken: selve gudstjenestens opbygning om bøn, sang, bibellæsning, prædiken og ritualerne for dåb og nadver.

Ulla Thorbjørn Hansen Ulla Thorbjørn Hansen er 54 år. Siden 2017 har hun været provst i Slagelse Provsti, og hun er desuden beredskabspræst og har gennem 18 år været feltpræst - blandt andet som udsendt i Afghanistan.

Mener en biskop skal være tydelig i sin kommunikation og ikke spille på frygten - men på troen på, at alle har en vigtig plads at udfylde i kirken, og at kontrol er godt og til tider nødvendigt, men tillid er bedre, billigere og sundere.

Ser et Danmark, hvor sammenhængskraften er truet. Ensomhed, konflikter, afmagt og stress er synlige udtryk for dette. Coronakrisen har løftet en flig for, hvor afgørende fællesskaber er i vore liv, at vi er gensidigt afhængige, og at livet er skrøbeligt og ukontrollabelt. Kirken kan som åbent sted og åbent fællesskab vise vej ud af ensomhed og afmagt.

Hælder til den konservative linje i liturgidebatten, men vil gerne støtte og fremme den liturgiske fornyelse, der allerede er i gang rundt omkring i stiftet.