Henrik Thorup stopper i regionalpolitik

- Jeg har haft mange gode og interessante år i amts- og regionsrådet, men alt har en ende, og jeg har nu taget beslutningen om at stoppe min politiske aktivitet. Det er selvfølgelig vemodigt, men jeg er sikker på, at vi finder en ny kandidat, som også kæmpe kampene på sundhedsområdet. Da vores lokalforeninger i DF snart skal afholde opstillingsmøder til lokalvalgene, finder jeg det rigtigst at melde ud at jeg ikke genopstiller, siger Henrik Thorup.