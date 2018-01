Helsingør topper i blå blink

Et udkast til en ny politistruktur i Nordsjællands Politikreds, der vil reducere antallet af udrykningsstationer fra fire til to, harmonerer ikke med statistikken for udrykninger. Det mener MF Marlene Harpsøe (DF), der har fået de aktuelle tal for udrykninger fordelt på kommuner via et spørgsmål til justitsminister Søren Pape (K).