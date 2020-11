Helsingør mister flest job

- Tallene vidner om hvor hårdt coronakrisen har ramt dansk økonomi og ikke mindst de nordsjællandske kommuner. Samtidig skal man huske, at alle de forskellige støtteordninger har holdt hånden under beskæftigelsen. Lønkompensationen har betydet, at mange har kunnet beholde deres job, siger cheføkonom Kristian Skriver, Danske Erhverv.