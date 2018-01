Lærerstuderende skal ifølge regeringens nyeste udflytningsplan have mulighed for at tage dele af uddannelsen i Helsingør. Foto: Thomas Arnbo

Helsingør får læreruddannelse

Helsingør står til at få glæde af regeringens nyeste udflytningsplan, som bliver offentliggjort onsdag. Planen er at oprette 10 nye uddannelsesstationer rundt om i landet, og en af dem skal ligge i Helsingør, hvor der skal uddannes lærere.

- En af de nye uddannelsesstationer placeres i Helsingør, hvor studerende fremover vil få mulighed for at tage dele af deres læreruddannelse. Det vil forhåbentlig både betyde, at flere får mod på at tage en uddannelse som skolelærer og bidrage til lokal udvikling og vækst, udtaler Sophie Løhde, minister for Offentlig Innovation, til avisen.