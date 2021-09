Helsingørs seniorråd efter valget i 2017. Siden er et par suppleanter trådt ind. Det er formand Carsten Lind Olsen som nummer fire fra venstre. Foto Victor Viemose

Helsingør: Fremmødevalg lå ikke lige til højrebenet

Nordsjælland - 09. september 2021 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

NOrdsjælland: I et lille års tid har Helsingør Ældreråd ellers forsøgt at overbevise kommunen om, at det kommende valg til kommunens seniorråd bør gennemføres som et fremmødevalg for at sikre en større deltagelse. Dog uden held.

Så når Helsingør kommune til november afholder ældrevalget, vil det ske som et digitalt valg, og man kan således ikke stemme på en kandidat til ældrerådet, når man alligevel er henne på et valgsted for at afgive stemme til kommune og regionsvalget den 16. november.

- Vi har gjort et stykke arbejde for at få fremmødevalg. Og det er meget ærgerligt og synd for demokratiet, at det ikke kan lade sig gøre, siger seniorrådsformand Carsten Lind Olsen. I Helsingør har byrådet overladt kompetencen til at træffe beslutninger om valgformen til kommunens administration.

- Vi forsøgte ellers først at få møde med politikerne, men i november sidste år blev vi klar over, at beslutningen var uddelegeret. Vi fik så et møde i stand med kommunaldirektøren i juni i år, hvor vores ønske ikke blev imødekommet, fortæller Carsten Lind Olsen.

På det tidspunkt stod sommerferien for døren, og seniorrådet opgav at forsøge at få sagen rejst i byrådet.

- Vi ville efter vores vurdering ikke nå at få ændret beslutningen, så vi kastede håndklædet i ringen for denne gang. Det var ellers et godt møde med kommunaldirektør Stine Johansen, men hun oplistede en række forhold, som gjorde at det i hendes øjne ikke var realistisk at gennemføre et fremmødevalg, siger Carsten Lind Olsen.

Frederiksborg Amts Avis har forsøgt at få et interview med kommunaldirektør Stine Johansen, men på grund af opgaver med kommunens budgetproces har hun ikke haft tid. Hun har dog sendt det mailsvar, som hun sendte seniorrådet efter mødet i juni - og som oplister de forhindringer hun ser for et fremmødevalg den 16. november.

- Helsingør Kommunes primære opgave er at sikre 100% sikkerhed omkring den regionale og kommunale valghandling og afvikling af valgene som helhed. Jeg har derfor ikke åbnet op for afvikling af fremmødevalg for andre lokale råd, nævn, bestyrelser med mere, skriver kommunaldirektøren.

I en række kommuner afvikles seniorrådsvalg som fremmødevalg samtidig med Regional-og Kommunalvalget, men det sker altid med tydelig opdeling af valgene, og så vidt muligt i forskellige lokaler, og sådan bør det være, anbefaler Økonomi- og Indenrigsministeriet i en vejledning.

- Flere af vores valgsteder efterlader ikke plads til eller mulighed for ekstra valgborde med mere. Netop ved Regional- og Kommunalvalg har vi i forvejen brug for opsætning af ekstra borde til de mange stemmesedler (og store stemmesedler fra Regionen). Ved flere af vores valgsteder er det således ikke praktisk muligt at efterkomme behovet for plads, lyder svaret fra kommunaldirektøren.

Der er også bekymring over, at et fremmødevalg kræver flere tilforordnede.

- I forbindelse med Regional- og Kommunal valg skal vi bruge flere personer end ved andre typer valg - i alt har vi behov for ca. 95 administrative personer inklusiv tællehold. Det er også vores oplevelse, at partierne har vanskeligere ved at finde nok frivillige. I alt bruges cirka 250 personer, skriver kommunaldirektøren, der også tvivler på, at Seniorrådet vil kunne finde flere tilforordnede.

- Det betyder, at vi skal kunne finde yderligere 24 kommunalt ansatte til at varetage opgaven på dagen + mulige stedfortrædere ved sygdom. Det betragter vi faktisk som en meget stor udfordring, lyder svaret.

Kommunen har heller ikke kapacitet i den eksisterende valgorganisation til også at varetage valgsekretariatsopgaver og/eller påtage sig ansvaret for et Seniorrådsvalg som fremmødevalg, fremgår det af svaret.