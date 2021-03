Hvis Naturstyrelsen efter planen sætter stude ud i naturnationalparken i Gribskov, så skal de have det nødvendige tilsyn, advarer Dyrenes Beskyttelse. Foto Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Hegn og manglende opsyn i parker vækker bekymring

Nordsjælland - 12. marts 2021 kl. 09:01 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Naturstyrelsens oplæg til de to første af 15 kommende danske naturnationalparker får nu hug fra to fronter.

Danmarks Jægerforbunds repræsentant i den interessentgruppe, som følger projekterne, Kirsten Skovsby, kritiserer nu ideen om indhegning af parkerne i Gribskov og ved Fussingø, efter at oplægget onsdag blev præsenteret i gruppen.

Samtidig kritiserer Dyrenes Beskyttelse, at man vil fravige Dyrevelfærdslovens bestemmelser om dagligt tilsyn, når det gælder dyr udsat i naturnationalparker.

Kirsten Skovsby siger, at Jægerforbundet er modstander af høje hegn, og at man på den måde holder dyr indespærret for at ændre på naturtilstanden i en naturnationalpark.

I Gribskov lyder oplægget, at en bestand på op til 20 elge, cirka 500 krondyr og 50 stude skal afgræsse området og gøre det mere lysåbent.

- Det vil jeg ikke være med til at legitimere. Man tvinger på den måde dyr til at spise noget, de ellers ikke ville spise, fordi de ikke kan søge væk, sådan som det ellers ville være deres natur, hvis der er fødemangel. Der må være en anden måde at opnå de ting, som man gerne vil med naturen i en naturnationalpark, end at sætte dyrene til at arbejde på det. Det må være muligt at opnå det samme ved at sætte maskiner og folk til det, mener Kirsten Skovsby.

Hun mener, det er vigtigt at sige fra nu, fordi de to første parker i Gribskov og ved Fussingø vil skabe præcedens for 13 efterfølgende parker.

Interessentgruppen er kun en følgegruppe, hvis holdninger vil komme frem af et notat som Naturstyrelsen udarbejder efter dets møder. I sidste ende er det ministeren og det politiske flertal bag naturnationalparkerne, der afgør spørgsmålet. Også Dyrenes Beskyttelse er nu fremme med kritik af parkerne.

- Vi hilser tiltagene for mere natur og dermed naturnationalparkerne velkomne. De er redningsplanke for økosystemer og den biodiversitet, som vi alle er afhængige af. Det gælder både alle de mange vildtlevende dyrearter, som Dyrenes Beskyttelse også er sat til at værne om, såvel som de større pattedyr i form af græssende husdyr, der dermed får mulighed for at leve hele eller dele af livet i det fri, siger Yvonne Johansen, dyrlæge og dyreværnschef i Dyrenes Beskyttelse.

Men kæden hopper af, hvis man betragter dyr sat ud på indhegnede naturarealer som vilde dyr i vild natur.

- Der følger indiskutabelt en forpligtelse med, når vi sætter dyr ud bag hegn. Et ansvar for at fødegrundlaget er i orden, og at hvert enkelt dyr trives, så dyrevelfærdsloven overholdes for alle dyr, uanset hvor vi holder dyrene. Der kan ikke slækkes på tilsynet af dyrene, og det kræver både proaktiv og reaktiv handling, og derfor er det uacceptabelt, hvis man undtager visse grupper af dyr for tilsynspligt, siger Yvonne Johansen.