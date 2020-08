4,2 millioner overnatninger forsvundet fra danske hoteller i første halvår. Selvom juli har været på niveau med sidste år, så rækker det ikke til at indhente det tabte på hotel Gilleleje strand, fortæller hotellets ejer Gitte Artby. Foto Mads Hussing

Halvdelen af gæsterne væk

Nordsjælland - 17. august 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Folketingets partier har i enighed nu fjernet reglen om, at udlændinge fra en lang række lande skal booke mindst seks overnatninger for at komme ind i Danmark. Men faktum er, at danske hoteller under Corona-krisen har mistet over halvdelen af deres gæster i første halvår af 2020 sammenlignet med samme periode i fjor. Mere præcist mistede man over 4,2 millioner overnatninger i perioden fra januar til juni svarende til et fald på 56,9 procent, viser tal fra Danmarks Statistik.

- Vi er midt i en historisk krise i vores erhverv. COVID-19 har medført en økonomisk afmatning, en forstærket frygt for at rejse samt en række restriktioner, som gør det svært at drive virksomhed. Det er på alle måder en dybt bekymrende situation, siger Horestas formand, Jens Zimmer Christensen.

Kilde: Danmarks Statistik/Horesta Januar: 44,7 (44,5)Februar: 40,5 (39,2)Marts: 18 (43)April 6,4 (42,4)Maj 11,1 (57,8)Juni 27,5 (62,6)Kilde: Danmarks Statistik/Horesta Sommeren har været god for mange af hotellerne i provinsen. Mens trods en god juli måned, er alt ikke fryd og gammen. For eksempel regner hotelejer Gitte Artby, der driver hotel Gilleleje Strand, ikke med, at den gode sommer opvejer tabene.

- Vi startede godt i januar, og første del februar, hvor vi lå over sidste års tal. Men så gik det helt ad Pommeren til i marts. Her boede kun få håndværkere og forretningsfolk i hele marts og april. Maj måned kom vi i gang i gen, og i juni lå vi 20-30 procent under niveauet for sidste år. Men i juli var vi tilbage på niveau med sidste år. Men hvor der de tidligere år har været både svenskere, nordmænd og danskere blandt gæsterne, så har vi i år næsten udelukkende danske gæster, fortæller Gitte Artby. Samlet set regner hun ikke med at kunne indhente det tabte i år.

Hoteller og restauranternes organisation glæder sig over, at det nu er besluttet at afskaffe 6 dages-reglen, og at udvide åbningstiden på restauranter, barer og cafeer til kl. 02.

- Det er utrolig vigtigt, at vi nu slipper af med 6 dages-reglen. Turisterhvervet kan forhåbentlig stadigvæk nå at få lidt gavn af afskaffelsen her i efteråret. Men virkeligheden er, at langt størstedelen af højsæsonen allerede er brændt af, og denne tabte omsætning kommer aldrig tilbage. Det er fortsat svært for os at forstå, hvorfor vi som det eneste land i Europa skulle have denne regel, siger Kirsten Munch, der er politisk direktør i Horesta.