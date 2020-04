Den smukt restaurerede togvogn holder ved remisen i Rungsted Kyst, men skal nu flyttes for at være bedre beskyttet mod hærværk.

Hærværk mod klenodie fra veterantog

- ONFJ B27 er en af de smukkeste veterantogsvogne i Danmark. Vognen nåede kun at køre en enkelt dag i forbindelse med juletrafikken, før den blev sag til side i remisen i Rungsted for reparation af defekt hjul-leje, forklarer Svend Åge Monnerup i en mail til Frederiksborg Amts Avis.

Han oplyser, at det er tredje gang indenfor kort tid, at Nordsjællands Veterantog har ubudne gæster.

Hærværket betyder samtidig, at Nordsjællands Veterantog er nødsaget til at finde et mere sikkert opbevaringssted, hvilket betyder en bekostelig transport af vognen. Nordsjællands Veterantog håber derfor at modtage frivillige donationer.