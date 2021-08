HF står klar til flere nye elever

disse dage sætter elever over hele landet sig til rette bag skolebordene på deres nye ungdomsuddannelser. Men generelt har optaget været midre end sidste år, og på på HF & VUC Nordsjælland er der således også ledige pladser på flere uddannelser i både Hillerød og Helsingør. Det betyder, at unge der ikke har fået tilmeldt sig i tide - eller som gerne vil skifte uddannelsessted, har en mulighed for at komme i gang alligevel.

- Studievejlederne er gode til at finde det helt rigtige uddannelse til dem der måske står i en lidt kompliceret situation. Og i år har vi gode muligheder for at finde en plads til dem på vores 2-årige HF eller på HF-enkeltfag. Er man for eksempel stoppet på en 3-årig ungdomsuddannelse her efter ferien, er det oplagt at starte på HF med det samme. Så undgår man at miste et år, men bliver færdig til samme tid« Det er vigtigt at komme hurtigt i gang«, siger hun.