Sidste weekend havde DGI opvisning i Hillerød, hvor dette foto blev taget. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gymnastikopvisninger aflyses

Nordsjælland - 06. marts 2020 kl. 13:02

Tusindvis af gymnaster kommer ikke til at vise deres færdigheder i den kommende weekend. Idrætsorganisationen DGI aflyser to store gymnastikopvisninger i Birkerød lørdag og i Farum søndag. Det sker som følge af regeringens opfordring til at aflyse eller udsætte arrangementer med flere end 1000 deltagere for at undgå spredning af corona-virus.

- Sidste weekend havde vi 1500 og 1700 tilskuere til vores to opvisninger i Hillerød og mere end 1000 gymnaster på gulvet hver dag. Vores forventning til denne weekend var nogenlunde i samme lag, så der er slet ingen tvivl om, at vi er nødt til at aflyse. Desværre, siger Per Frost Henriksen, formand for DGI Nordsjælland.

DGI og DIF aflyser mange opvisninger over hele landet i denne weekend, der anses for at være den største gymnastikweekend i Danmark.

- Der er rigtig trist for udøvere, tilskuere og arrangører, men der er desværre ingen vej uden om. Aflysningen sker på en alvorlig baggrund, siger Per Frost Henriksen, der også bebuder råd og vejledning til DGIs medlemsklubber i forhold til afvikling af andre arrangementer.