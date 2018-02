Gymnaster klar til forårets opvisninger

Højsæsonen for gymnastikopvisninger står for døren, og DGI Nordsjælland byder i år på fire opvisninger med i alt 4.225 gymnaster.

Gymnasterne indtager opvisningsgulvene for at vise, hvad de har arbejdet med gennem gymnastiksæsonen, og det glæder gymnastikledelsen i DGI Nordsjælland, at så mange viser gymnastikken frem.

- Opvisningerne er kulminationen på gymnastiksæsonen, hvor vi viser mange måneders hårdt arbejde og intens træning frem. Det er et højdepunkt for gymnasterne, og det er skønt at se, at der også er så mange publikummer, som vil dele opvisningsdagene med os, siger stævneleder for DGI Nordsjællands gymnastikopvisninger, Betina Wagner.