Gymnasieelever er nervøse: Strejke kan skubbe eksamen

I de 40 år Mogens Hansen har arbejdet i gymnasiesektoren, har han ikke oplevet den situation før, og det har også givet nervøsitet blandt 3.g-eleverne, som frygter for deres eksamener. Af samme grund er han på vej til at skrive et brev ud til både elever og forældre for at berolige dem. Omvendt er der en risiko for, at en langvarig strejke kan få konsekvenser for elevernes videre uddannelsesforløb.