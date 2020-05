Gymnasie oplever massiv søgning

- Vi er blevet overrasket over antallet ansøgere generelt, og over det betydelige hop i 1. prioriteringer fra 180 sidste år. Vi har på Helsingør Gymnasium været gennem en turbulent tid med udskiftning af ledelsen for tre år siden. Nu tyder tallene på, at der er faldet ro på. Vi har i ledelsen gennem de sidste to et halvt år været meget tydelige med at tegne konturerne af den skole, vi gerne vil have. Og samtidig har der været en generel stigning i søgningen til det almene gymnasium i Helsingør-området, siger vicerektor Claus Corneliussen.