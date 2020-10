Guldsmede er bekymrede over udsigten til maskerede kunder

Kravet om at bære visir eller mundbind i detailhandlen bekymrer mange guldsmede, som frygter, at røvere kan udnytte situationen. DFs Peter Skaarup efterlyser svar fra regeringen. Her ses Finn Mogensen, der ejer Min Guldsmed i Nærum, og som sidste år var udsat for røveri af to maskerede mænd. Han er derfor en af dem, der er bekymret over udsigten til maskerede kunder.