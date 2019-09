Grøn busplan i støbeskeen

- Vi skal tage stilling næste år. Hovedproblemerne er, om teknologien er klar at klare de længste busruter og hvad prisen på den grønne omstilling bliver. Prisvurderingen lyder lige nu på mellem 3 til 20 procent dyrere i dagens priser. Viser udbuddene sig at blive meget dyre, så må vi tage en snak med staten om, der er hjælp at hente til den grønne omstilling, siger Jens Mandrup. Han er mest nevøs for prisen - ikke så meget for om teknologien vil række.

- Jeg foretrækker en 100 procent fossilfri løsning. Men der kan - med dagens teknologi - være et problem med de længste ruter som 600S, hvor en elbus ikke vil kunne køre hele ruten i et hug. Og vi mangler fortsat at se brintbusser sat ind i kommerciel drift, siger Jens Mandrup, der dog glæder sig over, at omstillingen nyder bred politisk opbakning i regionsrådet. Her blev det ved budgetaftalerne for 2018 og 2019, samt konstitueringsaftalen fra 2017, vedtaget at arbejde for at udfase dieselbusser fra regionens drift, og erstatte dem med elbusser eller lignende.