En ny slags asfalt kan mindske rullemodstand på vejene og dermed spare biler for brændstof. Vejdirektoratet tester asfalten på Helsingør-motorvejen.

Send til din ven. X Artiklen: Grøn asfalt gør det billigere at køre bil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Grøn asfalt gør det billigere at køre bil

Nordsjælland - 29. maj 2018 kl. 11:33 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Palle Høj

Den inderste del af Helsingørmotorvejen - fra Ryparksvej-broen og 500 meter nordpå - bliver i de kommende uger vidne til en verdensnyhed på miljøfronten.

Det sker, når Vejdirektoratet udlægger en særligt klimavenlig asfalt på strækningen som et forsøg på at udvikle en vejbelægning, der nedsætter udledningen af drivhusgasser fra biltrafikken.

Forsøget er det eneste af sin art i verden og kan potentielt være banebrydende i bestræbelserne på at gøre noget ved den udledning, der kommer fra vejene.

- Der er store perspektiver i at afprøve nye måder til at nedbringe CO2-udledningen fra vejtrafikken, fordi en lille forbedring kan have meget stor indvirkning. Det er en gevinst for bilisterne, hver gang de sparer en liter brændstof, og det er en gevinst for klimaet, fordi bilerne udleder mindre CO2, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse.

Hvis forventningerne holder stik, vil borgerne og virksomhederne i gennemsnit spare cirka 40 mio. kr. i brændstof for hver million kroner, der investeres i klimavenlig asfalt.

Helt konkret fokuserer forsøget på at mindske bilernes rullemodstand - altså den modstand, der opstår, når dæk og vej møder hinanden. Hvis det lykkes at nedsætte denne modstand, vil bilerne bruge mindre brændstof, og dermed vil CO2-udledningen blive nedsat.

- Derfor har vi i de seneste år brugt mange kræfter på at udvikle en specialblandet asfalt, der kræver mindre energi i form af brændstof at køre på end almindelig asfalt, og som stadig har en meget høj holdbarhed, siger projektleder Christian Axelsen fra Vejdirektoratet.

Det er denne asfalt, der nu skal udlægges på Helsingørmotorvejen. Den er allerede testet under kontrollerede former. Asfalten bliver udlagt på en strækning på 500 meter fra broen over Lyngbyvej og nordpå ad Helsingørmotorvejen. Her skal den fungere i de kommende år, hvor Vejdirektoratet løbende vil analysere og monitorere asfaltens robusthed og køreegenskaber i relation til en almindelig asfalt.

Derudover vil Vejdirektoratet i de kommende måneder også udbrede asfalten til andre strækninger i landet. I alt vil der blive udlagt klimavenlig asfalt på 50 kilometer motorvej over hele Danmark i løbet af 2018, bl.a. finansieret af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets Grønne Pulje, som har bevilliget midler til Vejdirektoratet på baggrund af lovende resultater af den udviklede klimavenlige asfalts egenskaber og dens evne til at fungere som et middel til at reducere Danmarks samlede udledning af CO2.