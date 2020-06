I disse områder, der er i spil til at blive urørt skov, er der med øjeblikkelig varsel indført stop for hugst af al løvtræ af hjemmehørende arter

Gribskovs løvtræer går en rolig sommer i møde

Nordsjælland - 10. juni 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bortset fra et mindre område omkring Kagerup, så har Naturstyrelsen indført et totalstop for al kommerciel skovhugst i Gribskov indtil videre. Det er udløberen af en aftale, som regeringen og aftalepartierne bag finansloven netop har indgået.

Med den nye aftale stopper aftaleparterne den kommercielle træfældning i de 32 skove, som allerede er udpeget til urørte skove. Hugsten kunne ellers fortsætte i op til 50 år. Derudover kommer der ny urørt skov på minimum 6.000 hektar.

- Vi står midt i en naturkrise, og der er brug for mere urørt skov og vild natur på naturens præmisser. Derfor stopper vi nu den kommercielle motorsav med det samme i 32 statsejede skove, som allerede er udpeget til at være urørte. Samtidig skruer vi op for indsatsen, så vi får 6.000 hektar ekstra urørt skov til gavn for dyr og planter. Vi er ikke i mål med at få stoppet naturkrisen endnu, men det er et stort grønt skridt i den rigtige retning, udtaler miljøminister Lea Wermelin (S) om aftalen

I Nordsjælland får aftalen betydning for en række større arealer. En række naturområder er allerede udpeget til urørt skov, og mange andre er med i puljen af nye områder, som kan blive udpeget.

Kilde: Miljø- og Fødevareministeriet De erhvervsmæssige træfældninger stopper på de 10.220 ha, der allerede er udpeget til urørt skov.Der udlægges minimum 6.000 ha ny urørt skov.Der fældes og fjernes som udgangspunkt ikke hjemmehørende træarter, da det har stor betydning for biodiversiteten med mere dødt ved i skovene.Der sker genskabelse af naturlig hydrologi i skovene, og der kommer skovgræsning på de vigtigste arealer.Der indføres et midlertidigt hugststop i de skove, som kan blive omfattet af de nye udpegninger. Det skal sikre, at der ikke fældes træer, der har stor betydning for biodiversiteten, inden det er besluttet, hvor de nye urørte skove skal placeres.Oprindelig var der en indfasningsperiode på 10 år og 50 år for henholdsvis løvskove og nåletræsplantager på de 10.200 hektar urørt skov, som er planlagt udlagt som følge af Naturpakken fra 2016. Den periode bliver nu til et øjeblikkeligt stopKilde: Miljø- og Fødevareministeriet I Nordsjælland blev der i alt udpeget over 7.000 hektar skov til biodiversitetsformål i 2017. Udpegningen omfattede 11 skovområder, hvor Gribskov står for hovedparten, men også arealer i Farumskovene, Arresødal Skov, Hellebæk Skov og Teglstrup Hegn, Gurre Vang og Horserød Hegn, Nejede Vesterskov, Store Dyrehave, Tisvilde Hegn, Charlottenlund Skov, Jægersborg Hegn og Rude Skov blev udpeget.

- I de allerede udpegede områder ophører al løvtræshugst. Vi kan stadig lave enkelte plejetiltag og fjerne det vi kalder eksotiske, ikke hjemmehørende arter som for eksempel Douglasfyr men bøg, birk, ask, eg og skovfyr skal blive stående, siger skovrider Jens Bjerregaard Christensen, Naturstyrelsen Nordsjælland.

I Nordsjælland har forskere også udpeget store områder som potentielt urørt skov.

- I de skove er der nu indført øjeblikkeligt stop for hugst af hjemmehørende arter, så man ikke mister nogle værdier, som er værd af have med i en urørt skov. De endelige områder ventes udpeget efter sommerferien, og indtil da er der hugststop. Det giver os samtidig ro på til at finde de mest oplagte arealer, siger Jens Bjerregaard.

Det er 20 millioner kroner afsat på finansloven, der gør det muligt at stoppe den kommercielle hugst i skovene, som ellers har været en indtægt for Naturstyrelsen