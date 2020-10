Gribskov vil ikke vide af supercyeklstier

Gribskov Kommune er den eneste af Region Hovedstadens 29 kommuner, som ikke er tilsluttet Supercykelsti-samarbejdet, der har til formål skabe bedre cykelinfrastruktur for pendlerne i Hovedstadsområdet.

Onsdag fik Region Hovedstadens trafikudvalg et oplæg med status for supercykelstierne af programleder for supercykelstier, Sidsel Birk Hjuler. Her kom det frem, at Gribskov nu er eneste kommune i regionen uden for samarbejdet, der også har fået tilslutning fra Solrød og Køge i Region Sjælland.