Et ældre ægtepar fortalte i går i retten, hvordan de en nat for et år siden blev vækket, da to mænd forsøgte at trænge ind i deres hus på Bistrupvej i Birkerød. Foto Lars Ramlow Sandager

Greb fat om skarpladt gevær

29. oktober 2019 Af Jesper Sabroe

To 30-årige mænd anklaget for hjemmerøveri sad tavse og stille ved siden af deres forsvarere, da deres ofre - en 70 årig mand og hans 65 årige ekshustru - tirsdag forklarede retten om, hvordan de var vågnet ved, at to mænd var i færd med at bryde ind gennem deres bryggersdør tidlig morgen den 12. oktober sidste år.

De to anklagede, der har siddet varetægtsfængslet siden december, bestrider ikke hændelsesforløbet, men de nægter sig skyldige i røverisigtelsen - men erkender sig skyldige i indbrudsforsøg.

- Ved halvfemtiden begynder vores hunde at blive urolige. Jeg kan høre nogle er ved at smadre døren ind til vores hundegård, så kan jeg høre nogen ved bryggersdøren og jeg kan se en mand forsøge at smadre ruden i døren med kolben af et gevær. Jeg siger til min kone, at hun skal ringe efter politiet, og jeg lukker døren. Så kan jeg høre, at de går i gang med vinduet i badeværelset, og jeg kan høre noget vælte. Jeg forsøger så at lukke og holde døren fra soveværelset ud til badeværelset, for de skal ikke ind i soveværelset, forklarer den 70 årige fattet i retten. Dernæst kan han se et geværløb blive stukket ind ad døren ud for min mave.

- Jeg griber fat i det og vi hiver begge i det. Jeg er bange for at han skal trykke af, så jeg hiver geværet opad og så går et skud af, forklarede manden i retten. Hans ekshustru, de er blevet skilt siden, fortalte siden retten, hvordan hun hørte skuddet.

- Jeg troede, min mand han var blevet skudt. Jeg stod i værelset ved siden af og havde alarmcentralen i telefonen røret, og råbte, at de for fanden må sende det politi af sted med det samme, forklarer hun.

De to anklagede har under afhøringer af politiet forklaret, at de troede det var den tidligere ejer, en murermester de tidligere har udført opgaver for, som boede i huset. Efter skuddets stak de begge af