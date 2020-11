Fødselslæger på Nordsjællands Hospital har indsamlet viden om Covid-19 hos 1000 gravide. Foto Peter Andersen Foto: Peter Andersen

Gravides blod kan rumme vigtig viden om covid 19

Nordsjælland - 17. november 2020

Viden om, hvad Covid-19 betyder for graviditet, fødsel og et nyfødt barn er begrænset. Da pandemien var i sin vorden tilbage i foråret, satte overlæge Tine Clausen fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling derfor et projekt op, hvor de gravide bliver både bliver podet for Covid-19 og bliver testet for antistoffer i blodet. Der er også taget blodprøver fra navlestrenge efter fødslen.

Siden maj er gravide, der er kommet til konsultationer og undersøgelser på hospitalet, blevet inviteret med i forskningsprojektet CareMum covid-19.

Projektet har nu nået en vigtig milepæl, da forskergruppen har undersøgt 1000 gravide.

- Målet med CareMum Covid-19 var fra start at finde ud af hvor mange, der har været smittet med covid-19 under graviditeten og på fødselstidspunktet. Men vi vil også kigge efter tegn på, om et barn får overført antistoffer og dermed modstandskraft mod virus fra sin mor under graviditeten, og hvordan antistotudviklingen er over tid hos den enkelte. Nu venter der os et kæmpe analysearbejde, som vi glæder os til at komme i gang med, siger Tine Clausen, der forventer at have resultater klar først i det nye år. Dog vil alle de medvirkende kvinder inden jul få svar på deres antistoftest

Der er i alt tre projekter i Danmark, som uafhængigt af hinanden indsamler viden om covid-19 fra gravide.

Som noget helt unikt for projektet i Hillerød har mange af de deltagende gravide kvinder i et andet forskningsprojekt på Nordsjælland Hospital givet samtykke til, at blodprøverne herfra benyttes i CareMum-undersøgelsen. Det giver adgang til en biobank, hvor der er mulighed for blandet andet at følge antistofudviklingen hos de gravide løbende gennem graviditeten via i alt fire blodprøver taget på forskelligt tidspunkt gennem graviditeten.

- Med de fire blodprøver kan vi forhåbentlig se, hvordan niveauet for de blivende antistoffer er, for det har betydning for, hvor modstandsdygtig, man er mod ny infektion, siger Tine Clausen.