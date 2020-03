Oscar har 95 afdelinger landet over. Her afdelingen i Helsinge

Gratis lejebil til hospitalsansatte

Nordsjælland - 27. marts 2020 kl. 18:45 Af Jesper Sabroe

Den landsdækkende kæde Oscar Biludlejning afsætter nu 300 lejebiler, som vil blive stillet gratis til rådighed til ansatte på landets hospitaler, der i disse dage måske kæmper for at komme på arbejde, fordi den offentlige transport ikke kører som normalt.

- Vi har grundet den aktuelle situation oplevet et fald i efterspørgslen af lejebiler. Dette betyder, at mange af vores afdelinger har ledige biler, og det vil vi gerne prøve at vende til noget positivt, siger udviklingschef Mehmet Kürsad Günes, Oscar Biludlejning. Tilbuddet har været ude på de sociale medier i to dage, og selskabet har allerede fået 50 henvendelser, fortæller han.

Tilbuddets hovedformål er at fragte det sundhedsfaglige personale til og fra arbejde, så der bliver lagt fri kilometer på svarende til afstanden til og fra arbejde.

- For at få del i tilbuddet kan man gå ind på via vores Facebook-side. Man skal ikke ringe til os, da man alligevel skal udfylde formularen på nettet, forklarer Mehmet Kürsad Günes.

I Nordsjælland har udlejningsfirmaet afdelinger i Hundested, Frederiksværk, Jægerspris, Frederikssund, Helsinge, Hillerød, Farum, Birkerød og Helsingør.

- Vi gør det for at sende en stor tak til alle de modige i sundhedspersonalet landet over, så de kan komme sikkert frem og tilbage efter en lang arbejdsdag, siger han.