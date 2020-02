Foto: THOMAS OLSEN

Gratis cykler har trukket passagerer til S-tog

Nordsjælland - 21. februar 2020

Har man én gang prøvet at få en cykel med i S-toget i myldretiden, så ved man, at der er kamp om pladserne i togenes flexrum.

I år er det ti år siden, at det blev gratis at tage cyklen med i DSB's S-tog. Siden er antallet af cykler fordoblet i S-togene samtidig med, at antallet af rejsende er steget. En stor del af de ekstra rejsende er netop steget på toget, fordi de kan tage cyklen med på rejsen.

Da DSB i 2010 besluttede at gøre det gratis for kunderne at tage cyklen med i S-togene, var der godt 5 mio. cykler med i toget det første år. Siden er det antal steget støt, så DSB sidste år havde 10,4 mio. cykler med i S-togene.

- Med cyklen som følgesvend kombinerer man to af de mest miljøvenlige rejseformer og kommer fra dør til dør rimelig gnidningsløst. Også hvis man bor og arbejder lidt væk fra en station. Det gør det fleksibelt at tage S-toget, og gør det til et godt alternativ til bilen og bidrager til at afhjælpe trængslen i hovedstadsområdet, siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Kommerciel.

At S-togs kunderne er glade for at tage cyklen med, betyder også at flere generelt har valgt at stige på S-togene - også uden cykel. Antallet af rejsende er i det sidste årti vokset med omkring17,8 pct. Omkring 40 pct. af den vækst kommer på grund af muligheden for at tage cyklen med, viser kundeundersøgelser.

- DSB har løbende øget pladsen i flexrummene. I myldretiderne kan der godt være pres på, derfor har vi i flere omgange bygget vogne om, så der kan blive plads til alle, siger Aske Wieth-Knudsen. Den seneste store ombygning af S-togene skete i efteråret 2019, hvor de korte S-tog blev ombygget og fik bedre plads til cykler i flexrummene.

- Gennem årene har der været flere besøgende fra udlandet, der vil se, hvad det er, vi har gjort i DSB. En bekymring har været, om det giver forsinkelser at få de mange rejsende og cykler ud og ind af togene. Sådan har det ikke været. DSB's kunder er gode til at hjælpe hinanden med at komme ud og ind af togene, så vi kan køre til tiden, siger Aske Wieth-Knudsen.