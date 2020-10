Genvalgt fra sygehussengen

Opstillingsmødet til folketingskandidat for Venstre i Egedal-kredsen blev alt andet end et normalt møde. Dels på grund af de mange corona-restriktioner. Og dels fordi kredsens mangeårige folketingskandidat Sophie Løhde ikke selv kunne deltage, da hun lå på sygehuset. Så Egedal-borgmester Karsten Søndergaard og folketingsmedlem Tommy Ahlers måtte nøjes med valgplakaten

Nordsjælland - 20. oktober 2020 kl. 11:05 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen

Venstre i Egedal-kredsen afholdt mandag aften opstillingsmøde på Ganløse Kro, hvor Sophie Løhde uden modkandidater blev genvalgt som kredsens lokale folketingskandidat. Det skete i hovedpersonens fravær, da kredsens mangeårige folketingskandidat lå på sygehuset efter en operation for en diskusprolaps.

På trods operationen var det en meget glad Sophie Løhde, der takkede for opstillingen fra sygehussengen. Det foregik rent praktisk ved at hendes folketingskollega, Tommy Ahlers, der senere på aftenen holdt oplæg om Venstres klimapolitik, læste en hilsen op fra Løhde, hvor hun takkede for valget og lovede fortsat kamp for de lokale mærkesager: Frederikssundsmotorvejen og Hillerødmotorvejen.

- Hvis ikke der var kommet en ny regering, så var vi i gang med både finansiering og en konkret infrastrukturplan. Den valgte S-regeringen desværre at rive i stykker uden at have et alternativ. Men vi vil kæmpe videre indtil projekterne igen er kommet med, lød det fra sygesengen.

Kredsbestyrelsesformand Anni Wiese Høgholm var også meget glad for, at Sophie Løhde blev genvalgt som kredsens kandidat til Folketinget

- For kredsen er det helt afgørende, at vi har en stærk, lokal kandidat med gennemslagskraft, der kæmper hårdt for vores lokalområde på Christiansborg. Det ved vi, at Sophie Løhde gør. Og derfor er jeg naturligvis glad for, at vores samarbejde fortsætter, udtaler hun.

Sophie Løhde har siden 2007 været opstillet for Venstre i Egedal-kredsen, og siden 2007 været valgt til Folketinget i Nordsjællands Storkreds

Efter selve opstillingsmødet gav Venstres klimaordfører Tommy Ahlers en status på det politiske område, hvor fokus især var på de højaktuelle klimapolitiske forhandlinger.