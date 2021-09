Se billedserie Her lå Søborg Sø, der var Nordsjællands fjerdestørste sø, indtil den blev tørlagt til landbrugsformål. Pressefoto: Naturstyrelsen

Gennembrud for millionprojekt: - Det er en fantastisk stor dag

Nordsjælland - 08. september 2021 kl. 17:28 Af Nicklas Thorup Clausen Kontakt redaktionen

- Det er en fantastisk stor dag. Både for os, for kommunen, lodsejerne, pumpelaget og alle, der har været involveret.

Sådan lyder det fra Jens Bjerregaard Christensen, skovrider hos Naturstyrelsen Nordsjælland. For efter tre års forhandlinger er det lykkedes Landbrugsstyrelsen at nå til enighed med de 63 lodsejere, der berøres af den storstilede plan om en genopretning af Søborg Sø.

- Vi er rigtigt glade og rigtigt tilfredse. Det har været et fantastisk samarbejde mellem alle, siger Jens Bjerregaard Christensen.

Søborg Sø var engang Nordsjællands fjerdestørste sø, men den har siden 1790 været afvandet. Onsdag klokken 13 læste en dommer i Søborg Forsamlingshus den kendelse op, der sikrer at det historiske projekt nu kan gennemføres, da statens aftaler med lodsejerne er trådt endeligt i kraft.

Genopretningen af søen blev skudt i gang, da projektet blev en del af regeringsgrundlaget, da Lars Løkke Rasmussens VLAK-regering så dagens lys i november 2016. Allerede i regeringsgrundlaget blev der lagt vægt på, at genopretningen skulle ske på frivillig basis, og Landbrugsstyrelsens jordfordelingsplanlæggere har lagt puslespillet, hvor landbrugsjord fra 63 lodsejere har skiftet hænder så gnidningsfrit som muligt.

- Arbejdet går ud på at finde ud af, hvad en lodsejer kunne tænke sig for at lade sin jord indgå i projektet. Den slag jordfordeling er altid på frivillig basis, så det kræver, at vi er godt forberedte og klar til at lytte til lodsejernes ønsker, siger Lars Grumstrup, chefkonsulent i Landbrugsstyrelsen.

Landbrugsstyrelsens opgave har været at finde en god løsning for lodsejere, der enten ville sælge deres jord eller have en kompensation for, at deres mark eller eng kommer til at stå under vand.

Ifølge Lars Grumstrup er velviljen blandt lodsejerne vokset i takt med, at forhandlingerne er skredet frem. Landbrugsstyrelsen har haft et team på tre ansatte på opgaven i de afsluttende forhandlinger, der er foregået siden begyndelsen af året.

Klar i 2023

Søborg Sø skal genoprettes for at skabe bedre betingelser for fugle- og dyreliv og for planter. Samtidig får besøgende i området mulighed for store naturoplevelser. Søborg Sø blev tørlagt ved etableringen af et omfattende kanalsystem. Det er Naturstyrelsen, der står i spidsen for projektet.

- Det er en god dag for naturen og fuglelivet i Nordsjælland og et kæmpe skridt videre i realiseringen af et af vores vigtige naturgenopretningsprojekter. Alle gode kræfter har været sat ind for at få jordfordelingen til at gå op ad frivillighedens vej, og det er især lykkedes i kraft af et godt og tæt samarbejde mellem de lokale lodsejere, Landbrugsstyrelsen, Gribskov Kommune og os i Naturstyrelsen, siger Signe Nepper Larsen, vicedirektør i Naturstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Nu skal der findes entreprenører, der kan anlægge søen. Der skal etableres diger og stier og graves vandløb til og fra søen. Det er forventningen, at Søborg Sø kan være fyldes med vand fra 2023.

Søen bliver meget lavvandet og får en gennemsnitsdybde på en meter, har Ida Dahl-Nielsen, biolog og projektleder i Naturstyrelsen, tidligere fortalt til avisen.

- Det bliver en fantastisk naturlokalitet, netop fordi søen bliver så lavvandet og med sjapvand, engarealer, og mosearealer rundt omkring, sagde hun da.

Der vil være et rigt fugleliv med masser af ænder, gæs, vadefugle og måske traner, ørne og rørhøge. Desuden er det planen, at kreaturer skal græsse på de omkringliggende arealer.

Naturgenopretningen omfatter alt i alt et areal på knap 600 hektar. Heraf vil den største del blive en lavvandet sø og resten til ferske enge.

Planen er, at man skal kunne komme hele vejen rundt om søen - en tur på omkring 12 kilometer.

Projektet koster sammenlagt omkring 93 millioner kroner. Af dem regner Naturstyrelsen med, at omkring 80 millioner kroner går til lodsejerne i form af opkøb eller erstatninger for værdiforringelse af de berørte arealer.