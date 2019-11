Gammelt drab kortlægges i ny årbog

For 75 år siden befandt Danmark sig under tysk besættelse. Netop i månederne efter folkestrejken i juli i København i 1944 og efter besættelsesmagtens opløsning af dansk politi i september 1944 skærpedes konfrontationerne mellem af modstandsfolkene og tyskerne og deres håndlangere. Vold og drab forekom næsten dagligt.

I august 1944 blev en ung dansk mand dræbt i Gribskov. Baggrunden var et skæbnesvangert drama, der nu fortælles for første gang i Museum Nordsjællands Årbog 2019. End ikke den dræbtes navn har tidligere været offentliggjort.

