Fuld støtte til et ægte køkken

Nordsjælland - 04. september 2020

Der er total politisk enighed i regionsrådet om, at der skal være et egentligt produktionskøkken på Nyt Hospital Nordsjælland. I et afsnit i den netop indgåede forligsaftale om regionens budget for næste år - som alle partier står bag - står det sort på hvidt: »Partierne er enige om, at Nyt Hospital Nordsjælland skal have et produktionskøkken, som kan levere frisklavet mad til patienter, personale og pårørende på Nordsjællands nye hospital. Det er vores ønske, at køkkenkonceptet på Nyt Hospital Nordsjælland skal være en væsentlig bidragsyder til at sikre visionen om fremtidens hospital«.

- Det er utrolig vigtigt, at regionsrådet nu - samlet og udtrykkeligt - står bag ønsket om et produktionskøkken. Og at partierne er enige om at pengene skal findes, siger regionsrådsmedlem Per Tærsbøl (C), der også er formand for den politiske følgegruppe for byggeriet af det ny hospital, der skal stå klar i 2024.

Partierne har dog ikke sat penge af i budgettet til at omdanne det planlagte modtagekøkken til et fuldt køkken. Regionen må først spæde til, når de overtager det færdige hospital, da staten har sat et loft for den samlede byggesum - og skiftende ministre har sagt nej til regionsrådet anmodninger om selv at betale for opgraderingen. Så det må vente til hospitalet overdrages til regionen i 2024.

Derfor glæder Per Tærsbøl sig også over den næste sætning i budgetforliget: »Vi er således også enige om, at når muligheden byder sig for, at det nuværende projekterede modtagekøkken kan udvides til et produktionskøkken, så vil vi finde de økonomiske midler hertil«.

Udover en lovning på et produktionskøkken, sikrer budgetforliget også færre nedskæringer i nogle af de regionale buslinjer, blandt andet linje 390R mellem Helsingør og Helsinge, og aftalen friholder regionens hospitaler for centrale besparelser - for andet år i træk.