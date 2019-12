Se billedserie Det nye naturreservat ?Rusland? udgør 14,76 hektar og er en del af Pandehave Å fredningen samt del af Natura 2000 habitatområdet nr. 132 Rusland. Der er adgang via en offentlig skiltet sti, der betegnes Pandehavestien. Foto: Allan Gudio Nielsen

Fugleværnsfonden køber skov af Tegner-nabo

Nordsjælland - 02. december 2019

Af Jesper Sabroe

Fugleværnsfondens 23. naturreservat kommer til at ligge ved Tegners Museum i Nordsjælland, efter at fonden netop har købt 15 hektar unik natur ved museet, som ligger mellem Dronningmølle og Hornbæk

Der er tale om en skov der i mange år har fået lov at passe sig selv, så der er allerede gode levevilkår for fuglelivet. Stedet er en eftertragtet naturtype for Fugleværnsfonden.

- Når vi køber et område som dette, er det for at kompensere for manglen på ældre skov i Danmark. Mange steder er denne naturtype efterhånden forsvundet, og det tager mange år at genoprette den. Vi sikrer, at den består, der, hvor vi kan, siger Kristian Dammand Nielsen, direktør for Fugleværnsfonden.

Gamle træer Fugleværnsfondens nye naturreservat udgør en del af området kaldet Rusland, der har været et fredet område i mange år. Det består primært af gammel løvskov, mest bøg og eg, suppleret med gran og fyr flere steder. Nogle steder er træerne mere end 150 år gamle. Her yngler grå fluesnapper, træløber og den lidt sjældnere korttået træløber side om side. Derudover er umiddelbar nabo til Tegnes skulpturpark og dermed del af et større mosaiklandskab, hvor der forekommer tilgroet hede med lyng, enebær, mose, overdrev og eng. Ude i det åbne område er der hedelærke og rødrygget tornskade, og på sigt vil sårbare fuglearter som broget fluesnapper måske kunne finde lysninger i skoven, der giver den mulighed for at yngle. Med andre ord: et spændende sted, med stort fugle- og naturmæssigt potentiale.

Penge fra arv Købet er kommet i stand takket være Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdelinger i Nordsjælland og København, som har valgt at give 2,6 millioner kroner videre til Fugleværnsfonden fra en arv, som skulle anvendes til fordel for fuglene nord for København.

Som i de fleste andre af fondens naturreservater oprettes en frivillig arbejdsgruppe af lokale naturinteresserede til at varetage forskellige overvågnings-, formidlings- og naturplejeopgaver.

Med køb af området i Rusland forvalter Fugleværnsfonden nu 1037 hektar fordelt på 23 naturreservater over hele Danmark.