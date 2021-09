Miljø- og Fødevareklagenævnet har muligheden for at vende tommelfingeren op eller ned for fredningen af Keldsø området. Foto DN

Fredning skal forhindre solcelleparker og juletræer

Nordsjælland - 16. september 2021

Så vidt vides eksisterer der ingen som helst konkrete planer om at rejse en stor solcellepark i det flade landskab i trekanten mellem Esrum, Villingerød og Havreholm. Der er heller ikke en juletræsplantage at se i kilometers omkreds i det fredelige område, som ligger i både Gribskov og Helsingør kommune, og hvor larmen mest kommer fra lærker og skræppende gæs. Og sådan skulle det gerne blive ved med at være, forklarer fredningschef Birgitte Bang Ingrish, Danmarks Naturfredningsforening, der rejste en fredningssag for området tilbage i 2016. Siden er Fredningsnævnet kommet med en fredningskendelse - men den er anket af en række lodsejere i området til Natur og Fødevareklagenævnet, der i næste uge skal behandle sagen. Det sker ved at nævnet gennemfører en besigtigelse og et offentligt møde i sagen. En afgørelse ventes ikke at falde i samme omgang. Den vil nok først komme nogle måneder senere.

Over to dage Besigtigelsen finder sted tirsdag den 21. september fra kl. 9.30. Mødested er krydset mellem Klostermarksvej og Frederiksværksvej. Nævnet vil både foretage besigtigelsen til fods og fra bus, mens øvrige deltagere i besigtigelsen selv må sørge for transport i området.

Dagen efter, onsdag den 22. september klokken 9 afholder Miljø- og Fødevareklagenævnet offentligt møde. Mødet finder sted på Hotel Bretagne, Sauntevej 18 i Hornbæk.

Selve fredningen omfatter cirka 308 hektar. Danmarks Naturfredningsforening har rejst fredningssagen navnlig for at sikre og forbedre det egnskarakteristiske åbne landskab ved Keldsø-området med enge, moser, overdrev og småsøer.

- Når vi rejser en sådan fredningssag er der for at sikre landskabet som det er for fremtidige generationer. Man vil således ikke kunne opføre for eksempel solcelleparker er juletræsplantager i området, siger Birgitte Bang Ingrish til Frederiksborg Amts Avis.

Lodsejere anker Lodsejerforeningen for Keldsø-området af 2016 og en række af de private lodsejere har anket fredningsafgørelsen. Blandt dem landmand Carl Erik Bruun, der er formand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Det berørte landskab er dog ikke en del af nationalparken.

Han fortæller, at holdningen hos lodsejerne er, at landskabet som det ser ud i dag er fremkommet gennem landbrugsdriift og plejes bedst ved at det forbliver på den måde.

Keldsø er som navnet antyder en tidligere sø, der dog er blevet afvandet, så landbruget kunne dyrke jorden. Men jorden var for ringe til opdyrkning. I stedet har køer i mange år afgræsset den tidligere søbund og i dag er der en række hestefolde.

Uberørt landskab Området ses bedst fra den højt beliggende Hellebjergvej, der følger åsens forløb. Kommer man fra Havreholm og ser til venstre, åbenbares et landskab, der er usædvanligt i Nordsjælland. Som kontrast til den tæt bebyggede nordkyst og de højtbeliggende skovområder i baglandet, ser man her et stort åbent sammenhængende græsningslandskab omkring den afvandede Keldsø.

- Det er et forholdsvis uberørt område med en stor landskabelig skønhed, som simpelthen må forblive uberørt, sagde således Ebbe Kanneworff fra DN's lokalafdeling i Helsingør, da fredningssagen i sin tid blev rejst

Om naturværdierne i området heddet blandt andet: At mod nord grænser Keldsø op til fredningen af »Rusland« og mod syd ligger Gribskov og Esrum Sø. Mod vest finder man Snævret Skov og mod øst Klosterris Hegn og Gurre Sø. Keldsø-området ligger altså midt imellem naturmæssigt internationalt beskyttede områder, og potentialet i området er naturtypemæssigt unikt, fordi der ellers kun i ringe omfang findes våde, lavvandede eller til tider oversvømmede områder i nærheden. Det får mange fugle - også de mere sjældne og spændende som tranen og rovfuglene røde glente og blå kærhøg - til at benytte området.