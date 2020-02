Artiklen: Fortsat pres for at få trafikpenge til Nordsjælland

Fortsat pres for at få trafikpenge til Nordsjælland

De store nordsjællandske arbejdspladser i Hillerød, Frederikssund og Gribskov samt kulturinstitutionerne langs Kystbanen slog fredag følge med de seks borgmestre fra Hillerød, Helsingør, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs og Frederikssund for på at fortælle transportminister Benny Engelbrecht om de trafikale udfordringer i regionen - og for at advokere for de tre største trafikønsker: Færdiggørelsen af sidste etape af Frederikssundmotorvejen, forlængelsen af Hillerødmotorvejen og forbedringer på den plagede kystbane. Det skete først ved et møde på Foss for erhvervslivet og senere på Louisiana i Humlebæk for det kulturklyngen langs kystbanen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her