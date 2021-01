Forsvaret vil nedbringe frafald blandt kvinder

- Er der nogen, som dropper ud, så er der andre, der skal have flere vagter. Hvis for mange falder fra, kan vi ikke producere et fuldt vagthold, forklarer oberst Mads Rahbek, chef for Den Kongelige Livgarde.

- Vi er glade for, at stadig flere kvinder ønsker at være i forsvaret. Men det giver en udfordring, fordi de kan forlade forsvaret med meget kort varsel. Derfor er det en håndsrækning til for eksempel livgarden at fristerne skal overholdes. Kvinderne har valgt at være en del af forsvaret og at binde sig for en længere periode. Og jeg mener det er en rigtigt at lære de unge mennesker, at de er en del af et hold og at aftaler skal overholdes. En frist er også fornuftig, fordi der kan ske meget på 14 dage, som kan få de pågældende til at genoverveje en opsigelse, siger forsvarsminister Trine Bramsen (S).