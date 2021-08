Fredag eftermiddag fejrer Weibel Scientific også rejsegilde på virksomhedens nye produktionshal, hvor forventningen er, at 100 nye XENTA-radarer skal produceres hvert år i de næste 5 år. Det er planen, at hallen er færdig til jul. Dette billede stammer fra et tidligere besøg hos Weibel. Foto: Allan Nørregaard

Forsvaret skal arbejde tættere sammen med private virksomheder

Nordsjælland - 13. august 2021

Fredag præsenterer regeringen præsenterer en ny strategi for industripolitik på forsvarsområdet. Den skal både ruste Danmark mod fremtidige trusler og skabe arbejdspladser i hele landet.

Offentliggørelsen sker hos Allerød-virksomheden Weibel Scientific, der også i dag kan fejre rejsegilde på en udvidelse af virksomheden. Weibel Scientific har blandt andet udviklet overvågningsradaren Xenta, som selv kan opdage helt små hobbydroner på størrelse med en bilnøgle på flere kilometers afstand. Det giver tid til at reagere og for eksempel undgå, at fly kolliderer med en drone.

Weibel Scientific er dermed et eksempel på en af de private virksomheder, som det danske forsvar fremover vil arbejde tættere sammen med. Regeringen forklarer i en pressemeddelelse, at den nye strategi skal sætte rammerne for en helt ny og styrket tilgang til samarbejdet med forsvarsindustrien om fremtidens forsvars- og sikkerhedspolitiske løsninger. Strategien udpeger også en række nye teknologiske områder, der skal satses mere på. Det drejer sig blandt andet om rumteknologi, energisektoren, kunstig intelligens og cyberområdet og løsningerne skal findes i samarbejde med den civile industri og virksomheder, der ikke traditionelt har arbejdet med forsvarsområdet. Det kan for eksempel være virksomheder, inden for energisektoren eller på droneområdet, fordi fremtidens trusler ikke kun er militære.

I samarbejde med industrien og branchen Den nye forsvarsindustrielle strategi er blevet til gennem et samarbejde med virksomheder og brancheorganisationer for at sikre, at den understøtter industriens faktiske behov og ønsker, og de indspark takker forsvarsminister Trine Bramsen for.

Jeg vil gerne takke for de mange stærke indspark virksomhederne har givet i tilblivelsen af den nye strategi. De er forudsætningen for, at vi nu står med en strategi, der kan finde reel anvendelse og ikke bare er fine hensigtserklæringer, siger hun og uddyber:

- En stærk dansk forsvarsindustri er afgørende for dansk sikkerhed. De seneste år har vi set en hastig udvikling i trusselsbilledet, hvilket stiller nye krav til den måde, vi udvikler og indkøber på. Der er ikke længere den samme tid til anskaffelse, ligesom vores udvikling og indkøb stiller markant større krav til sikkerheden hos leverandørerne. Danske forsvarsvirksomheder er stærke, når det gælder om at forstå truslerne, udvikle og levere vigtige kapaciteter. Derfor skal vi være langt bedre til at understøtte dem gennem samarbejde med forsvarsområdet. Det er dét strategien skal sikre.

Løsningerne eksporteres Erhvervsminister Simon Kollerup fremhæver, at danske virksomheder hver dag hjælper Forsvaret og Danmarks allierede over hele verden med produkter og løsninger, der er kendetegnet ved dansk kvalitet, bæredygtighed og innovation på globalt plan.

- Derfor giver det rigtig god mening med en strategi, der udvikler industrien, så danske arbejdspladser også i fremtiden kan bidrage til en mere sikker verden, siger Simon Kollerup, mens udenridsminister Jeppe Kofod frehæver, at strategien både styrker håndteringen af fremtidens trusler og er med til at skabe danske arbejdspladser, eksport og tiltrække udenlandske investeringer.

Direktør: Strategien vil give flere nye virksomheder Den vurdering er Peder. R. Pedersen, administrerende direktør i Weibel enig med ministeren i.

- Det er helt afgørende, at vi som forsvarsindustri får lov til at komme tættere på Forsvaret, så vi fra begyndelsen kan sikre, at de løsninger vi udvikler, matcher forsvarets unikke krav og særlige behov. På den måde kan vi sammen få skabt og udviklet de kapaciteter, forsvaret har brug for, og samtidig skabe det bedste springbræt for, at danske virksomheder kan sælge løsningerne til det globale marked, siger han og fortsætter:

- Hvis vi havde haft denne strategi for 40 år siden, da Weibel begyndte at levere til forsvaret, havde vi været 5 gange større i dag.

Peder R. Pedersen fremhæver også, at strategien har potentiale til at understøtte, at en underskov af nye virksomheder vil opstå i løbet af de næste 5 år.

- Det har kolossal betydning for den danske forsvarsindustri, det vil accelerere væksten, sikre bredden og en ny forsyningssikkerhed, som vi ikke har haft før, siger han.