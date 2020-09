Charlotte True leasede for et par år siden en el-bil og baksede med at finde det optimale tidspunkt at oplade bilen på. Det blev starten på app?en True Energy. Foto Allan Nørregaard

Forsøg med smart opladning af el-biler

En undersøgelsen, som True Energy og Radius Elnet, der distribruerer el til 1 million forbrugere i hovedstadsområdet og på Sjælland, nu sætter i gang, skal give svar på, om man kan udskyde behovet for at udbygge elnettet ved at udnytte opladning af elbiler til at balancere elforbruget igennem døgnet. 50 elbil-ejere fra syv kommuner kan komme med i forsøget med fleksibel opladning af elbiler

- Vi må forudse, at elnettet i fremtiden bliver mere belastet, fordi der kommer mange flere el-biler, el-varmepumper og andre elektriske apparater, som sætter pres på el-nettet ved spidsbelastninger - typisk mellem klokken 17-20 - men også ved nedbrud eller vedligeholdelse af nettet. Her kan elbilerne tage en del af presset, hvis de i de perioder sættes til ikke at oplade. Det kan måske være et alternativ til at skulle gennem en dyr udbygningen af ledningsnettet, siger Charlotte Sand, der er adm. direktør i Ttrue Energyy, en teknologi-virksomhed med base i forskerbyen ved Hørsholm.