Alternativet foreslår, at regeringen indfører et pilotforsøg med en demokratisk valgt leder af Nordsjællands politikreds. Foto Kenn Thomsen

Forslag om pilotprojekt: Politidirektør skal på valg

Nordsjælland - 07. september 2020 kl. 04:00 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I USA har langt størstedelen af de 50 delstater folkevalgt sheriffer for lokalområder og byer, I England og Wales gennemføres næste år for tredje gang et demokratisk valg til posten som Police Commissioner med ansvaret for politiet i et givent område. Og står det til Alternativet, så skal en lignende ordning indføres i Danmark.

Partiet vil nu - i forbindelse med forhandlingerne om en ny politiaftale - foreslå at der gennemføres et pilotprojekt med en folkevalgt politidirektør i Nordsjællands Politikreds.

- Vi synes den demokratiske samtale ude lokalt er vigtig. Det er vigtigt, at borgerne kan have tillid til politiet. Og det kan ske ved at give borgere indflydelse på for eksempel antal lokale politistationer, åbningstider og specielle tiltag som er vigtige for borgerne - via valg af politidirektøren, siger partiets politiske leder Josephine Fock.

Alternativet begrunder sit forslag med, at befolkningens tillid til politiet er faldende og at flere kommuner, kvarterer og virksomheder anvender, eller ønsker at anvende, private vagtværn til opgaver, som burde være helt almindelige politiopgaver: Nemlig at hindre butikstyverier, at forhindre tyveri af biler, at standse indbrud i private hjem.

- Det undergraver retsstaten og dermed demokratiet, siger Josephine Fock,

Forslaget modtages dog ikke med glæde af Politiforbundets top.

- Det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Vi lever i en retsstat, og politiarbejde skal ikke handle om, hvem der kan samle flest stemmer som øverste leder af en politikreds, siger forbundsformand Claus Oxfeldt.

Det er ikke første gang, at et forslag om demokratisk valg af politidirektører er fremme.

Morten Messerschmidt, DF, foreslog det i 2016, da han stadig var europaparlamentariker, ligesom Benny Bindslev, folketingskandidat for Nye Borgerlige på Fyn og gennem 23 år som ansat i politiet, forslog det samme året efter.