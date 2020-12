Forslag om at forbyde jagt og fiskeri i store områder

Både Danmarks Sportsfiskerforbund og Danmarks Jægerforbund er stærkt bekymrede over, at Europa-Kommissionen i sit udkast til en ny vejledning lægger op til at forbyde jagt og fiskeri i de 10 procent af landarealet i EU, der fra 2030 skal udlægges som strengt beskyttet natur. I udkastet skriver Kommissionen, at aktiviteter som »minedrift, fiskeri, jagt eller skovbrug« er »uforeneligt« med det strenge beskyttelsesniveau. I Nordsjælland kan det omfatte store områder, som i forvejen er beskyttede Natura 2000 områder.

- Vi jægere er med til at vedligeholde og skabe natur for eksempel ved at sikre vandhuller og engområder for andefugle og vadefugle. Motivationen for det er både at få en natur- oplevelse - men også at kunne høste noget vildt. På den måde yder man, før man kan nyde. Fjerner man muligheden for jagt, er jeg bange for at den motivation for naturbeskyttelse forsvinder - især på de særlige følsomme landbrugsjorder, siger Kirstens Skovsby, der ikke ser jagten som en trussel mod biodiversiteten.