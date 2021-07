Landets førende virusekspert Anders Fomsgaard fra Statens Serum Institut sætter nyt tal på, hvor mange der skal vaccineres for at opnå flokimmunitet.

Forsker om flokimmunitet: Målstregen har rykket sig

En del sjællandske kommuner er efterhånden nået op på 70 procents førstegangsvaccinerede, ligesom enkelte kommuner nærmer sig 60 procents færdigvaccinerede.

På mange måder en lokal milepæl i vaccinationsindsatsen, da Statens Serum Institut i forbindelse med udrulningen af vaccinerne i december sidste år pegede på netop den grænse i forhold til at opnå flokimmunitet. 60-70 procent skulle være immune for at opnå flokimmunitet i befolkningen, pegede eksperterne på.

Tirsdag var det eksempelvis Helsingørs tur til at nå op over de 70 procent, men det er for tidligt at ånde helt lettet op. For med den nye og dominerende Deltavariant er 70 procent ikke længere nok, lyder det fra overlæge ved Statens Serum Institut Anders Fomsgaard, som forsker i immunitet mod virus.