Turisme giver vækst, for mange turister kan føre til irritation og konflikter. Den balance skal man være opmærksom på, siger turismeforsker Peter Kvistgaard. Foto Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Send til din ven. X Artiklen: Forsker: Pas på overturisme Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Forsker: Pas på overturisme

Nordsjælland - 14. maj 2018 kl. 04:21 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når storbyer som Amsterdam, Barcelona og Venedig oplever stadig stigende turiststrømme i de historiske bymidter, er en af løsningerne at lokke turister til også at besøge periferien. Derfor brandes strande i Holland pludselig som »Amsterdam Beach«, for at lokke gæster til Amsterdam til også at besøge omegnen og tage trykket fra centrum.

- Man taler i forskningskredse om »overtourism«. Vi vil gerne have bæredygtig turisme. Hvis du ser turismen som en stige, hvor man først er nysgerrig over at få besøg, så finder på aktiviteter og tjener penge på turismen, så er de øverste trin irritation over mængden af besøgende og måske stigende konflikter med lokalbefolkningen. Vi skulle gerne blive stående på de første trin, siger turisme- og oplevelsesforsker Peter Kvistgaard, Aalborg Universitet, der senere på ugen holder oplæg på årsmødet i VisitNordsjælland, fem kommuners fælles turistorganisation.

- København og Nordsjælland er i dag ikke påvirket af overturisme i samme omfang som de store europæiske byer, men man kan se til Amsterdam som en model at efterfølge, hvor hovedstaden er trækplaster og Nordsjælland er et muligt supplerende feriemål, siger Peter Kvistgaard, der sidste efterår for VisitNordsjælland kortlagde en række udfordringer for turismen i Nordsjælland.

- I den forbindelse gjorde vi os også det tankeeksperiment, om man kunne måle, hvor mange besøgende for eksempel Gilleleje kan tage på en sommerdag, uden det giver problemer. Vi ser også at en begivenhed som Musik i Lejet er bevidste om, hvor mange billetter de kan sælge, uden at Tisvildeleje drukner i besøgene, siger han til Frederiksborg Amts Avis.