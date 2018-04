Hele onsdagen var en omfattende rengøring fra skadeservice-firmaer i gang på hospitalet efter den omfattende røgudvikling ved branden. Foto Allan Nørregaard

Formodet hospitals-brandstifter indlagt

Nordsjælland - 18. april 2018 kl. 15:34 Af Jesper Sabroe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 52-årig mand fra Helsingør som er sigtet for grov brandstiftelse mod Nordsjællands Hospital i Hillerød blev onsdag fremstillet in absentia ved et grundlovsforhør ved retten i Hillerød.

Manden var for syg til selv at møde op i retten, og han er nu indlagt på en psykiatrisk afdeling. Retten bestemte, at han skal være varetægtsfængslet indtil videre mens han er indlagt.

Ved branden der opstod ved halvnitiden tirsdag aften udbrændte et antal affaldscontainere i depotrummet under to af hospitalets bygninger. Selvom branden ikke bredte sig, så var der så kraftig en røgudvikling op i huset, at patienter og personale på flere afdelinger måtte evakueres.

Under grundlovsforhøret kom det frem, at den 52-årige hele dagen havde været på hospitalet i akutmodtagelsen på grund af psykiske problemer, men at han flere gange var forsvundet fra modtagelsen for at handle og ryge. Da branden, opstod var han igen forsvundet. Han blev klokken 22.35 samme aften anholdt på sin bopæl i Helsingør.

Manden skal fremstilles i et nyt grundlovsforhør, når han af en læge erklæres rask nok til det.

