Forligskreds vil stadig have Vinge Station

For transportordførerne fra samtlige partier, SF, DF, Socialdemokratiet, Enhedslisten og Radikale Venstre, som står bag transportforliget, mener stadig, at stationen i Vinge skal realiseres.

- Vi vil gerne være med til at realisere projektet. At der er udfordringer i øjeblikket gør ikke, at vi skal bringe det i yderligere vanskeligheder ved at droppe stationen, siger Rasmus Prehn (S).

- Jeg kan konstatere, at der er opbakning til at holde fast i at bygge en station i Vinge, og dermed er der grundlag for, at forligskredsen bag aftalen kan tage en beslutning om det.