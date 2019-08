Forældrekøb er tilbage med mere positive regnestykker

Har man som forældre så meget friværdi i eget hus, at et nyt afdragsfrit boliglån kan optages 100 procent via realkredit, så viser et regneeksempel, at det er muligt - med overskud - at finansiere en lejlighed på 50 kvadratmeter til to millioner kroner i København. Eksemplet viser et løbende likviditetsoverskud på knap 300 kroner om måneden, når beboeren betaler 4.600 kroner i husleje. Til sammenligning havde forældrene for bare et år siden et underskud i København på omkring 500 kroner om måneden ved et forældrekøb.