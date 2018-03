Inge Prip, adm. direktør for Erhvervsskolen Nordsjælland, glæder sig naturligvis over, at det nu er lykkedes at få egenkapitalen i plus. Foto: Allan Nørregaard

For første gang i årevis: Erhvervsskole har penge på kistebunden

Hun tiltrådte stillingen 2. januar 2012, og få måneder senere blev skolen kastet ud i en økonomisk rutschetur, som førte til, at bestyrelsen kastede håndklædet i ringen. Regnskabet for 2011 afslørede et minus på godt 54 millioner kroner, og siden fulgte en omfattende genopretningsplan, som skulle få skolen på ret køl igen. Siden er der blandt andet blevet solgt ud af bygninger for at få styr på økonomien. Årsresultatet har siden 2013 været i plus, hvilket også er tilfældet for 2017. Overskuddet er på 4,6 millioner kroner.