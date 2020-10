Folketinget åbner: Det vil de nordsjællandske medlemmer arbejde for

Mai Villadsen (Enhedslisten) - Som klima- og miljøordfører vil jeg arbejde benhårdt for, at vi får gennemført en både ambitiøs, men også socialt retfærdig grøn omstilling. Vi skal bl.a. udlægge mange flere områder til vild natur, omstille vores transportsektor, hjælpe landbruget på vej med en grøn forandring - og sikre at det alt sammen sker, uden at dem er dem med færrest penge der får den største del af regningen. På den grønne front, går til finanslovsforhandlingerne, med forslag om at lave tre nye naturnationalparker i Nordsjælland - Melby Overdrev og Tisvindehegn, Hammermølle Skov og Teglstrup Hegn samt en fredet naturnationalpark i Øresund. Vi ønsker også med klimaforhandlingerne at sikre flere cykelstier og bedre kollektiv trafik - noget som i høj grad også vil gavne Nordsjælland.

Foto: Allan Nørregaard