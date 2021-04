Bogen udkommer i dag på Forlaget Turbine.

Flyt fokus væk fra vægttab og bliv sund

Nordsjælland - 27. april 2021

Udbuddet af slankekure er stort. Og antallet af personer, der har lidt nederlag i forsøget på at tabe sig, er mindst lige så stort. Inger Bols fra Helsinge arbejdede selv i mange år som klassisk vægttabsdiætist, men i dag arbejder hun ud fra et helt andet syn på vægt og sundhed. Hun måtte nemlig sande, at mange af hendes ellers vellykkede klienter vendte tilbage efter nogle år og havde taget det hele eller mere på igen. Og tilmed havde de ofte fået et mere forstyrret forhold til mad.

- Det var en meget svær dag, da jeg opdagede, at jeg igennem næsten 20 år havde hjulpet mine mange tusinde klienter ud fra troen på "det sunde, varige vægttab", og nu indså, at det var en illusion, forklarer Inger Bols i en pressemeddelelse, der ledsager udgivelsen af hendes nye bog »intuitiv spisning - Vejen til vægtneutral sundhed«

Hun søgte nemlig ny viden uden for sit felt. I dag arbejder hun ud fra en evidensbaseret teori om intuitiv spisning, der ikke har fokus på vægten, men på sundheden.

- Min pointe er ikke, at du ikke må tabe dig. Den er heller ikke, at ingen kan tabe sig. Min pointe er, at du ikke nødvendigvis behøver at tabe dig for at blive sund. Uanset din nuværende vægt og nuværende livsstil ved hverken du, jeg eller lægen, hvad din naturlige vægt er, når du lever sundt, siger Inger Bols.

Intuitiv spisning handler om at vinke farvel til den dårlige samvittighed, der ofte følger i kølvandet på en slankekur. Om at flytte fokus til nydelse, velvære og selvomsorg og accept af sin krop. Det handler om at få et naturligt og afslappet forhold til mad, spisning og ens naturlig vægt.

- I dag hjælper jeg mine klienter med at samarbejde med kroppens naturlige signaler for sult og mæthed - lige som vi alle gjorde en gang. Vi blev ikke født med en ustyrlig trang til slik, chips og chokolade, forklarer Inger Bols.

Inger Bols er uddannet hos en af grundlæggerne af Intuitiv spisning, diætist Evelyn Tribole, samt hos andre diætister og psykologer i Australien og England, og hun har specialiseret sig i den evidensbaserede kognitive adfærdsterapi ACT (Accept and Commitment Therapy).

Teorien er endnu ikke udbredt blandt diætister i Danmark, og Inger Bols er den første, der arbejder som vægtneutral diætist. Med udgivelsen af bogen bliver teorien nu tilgængelig for alle, der gerne vil finde svaret på, hvorfor alle hidtidige forsøg på at opnå det varige vægttab ikke har virket - og hvad man gør i stedet for.

Inger Bols er også inviteret med på Lægedage for at holde kursus for læger og praksissygeplejersker om denne nye måde at arbejde med sundhed på, ligesom hun medvirker i en podcast på Radio Ligevægt sammen med forskere og læger, der belyser emnet (buzzsprout.com).

pløk